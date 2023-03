Oscary 2023 - wyniki. Znamy tegorocznych zwycięzców! Nie obyło się bez zaskoczeń

Oscary co roku są dla fanów prawdziwym świętem kina. Do słynnego Dolby Theatre jak co roku zjechała śmietanka Hollywood, a część uczestników gali powróci do domów z cennym wyróżnieniem za wybitne osiągnięcia. W nocy z niedzieli na poniedziałek wydarzenie śledzili także polscy fani, którzy kibicowali nie tylko znanym nominowanym, lecz także naszemu rodakowi.

Oscary 2023 już za nami. Nie zabrakło polskich akcentów

W tym roku największe szanse na wygraną podczas gali Oscarów miała produkcja "Wszystko wszędzie naraz", która zgarnęła aż 11 nominacji. Tylko dwie nagrody mniej miał szansę zdobyć film "Duchy Inisherin" Martina McDonagha, który doceniono m.in z uwagi na rolę Colina Farrella. Nominacji gratulowali mu była partnerka Alicja Bachleda-Curuś oraz 13-letni syn Henry Tadeusz, którego aktor obiecał zabrać na tegoroczną galę.

Istotny był też tegoroczny polski akcent na słynnym wydarzeniu. W kategorii "najlepszy film międzynarodowy" nominowano bowiem film "IO" Jerzego Skolimowskiego, który o zwycięstwo walczył z produkcjami z Niemiec, Argentyny, Belgii oraz Irlandii. Konkurencja była spora, bo niemiecka produkcja "Na Zachodzie bez zmian" zdobyła aż 8 oscarowych nominacji i została przyjęta niezwykle entuzjastycznie.

Oscary 2023 - wyniki. To oni zdobyli słynne statuetki

W tym roku najbardziej nagrodzoną produkcją został film "Wszystko wszędzie naraz", który otrzymał łącznie aż 7 statuetek, w tym za scenariusz czy montaż. Aktorzy biorący udział w projekcie zostali też laureatami Oscarów w kategoriach dla najlepszej aktorki oraz obu kategorii dla aktorów drugoplanowych.

Doceniono również obraz "Na Zachodzie bez zmian", który zwyciężył m.in. w kategorii najlepszy film międzynarodowy, pokonując "IO" Jerzego Skolimowskiego. Najlepszym aktorem utytułowano Brendana Frasera.

Oto pełna lista tegorocznych zwycięzców. Komu kibicowaliście?

Najlepszy film: "Na Zachodzie bez zmian" "Avatar: Istota wody" "Duchy Inisherin" "Elvis" "Wszystko wszędzie naraz" "Fabelmanowie" "Tar" "Top Gun: Maverick" "W trójkącie" "Women Talking"

Najlepszy reżyser: Martin McDonagh - "Duchy Inisherin" Daniel Kwan, Daniel Scheinert - "Wszystko wszędzie naraz" Steven Spielberg - "Fabelmanowie" Todd Field - "Tar" Ruben Ostlund - "W trójkącie"

Najlepszy aktor pierwszoplanowy: Austin Butler - "Elvis" Colin Farrell - "Duchy Inisherin" Brendan Fraser - "Wieloryb" Paul Mescal - "Aftersun" Bill Nighy - "Living"

Najlepsza aktorka pierwszoplanowa: Cate Blanchett - "Tar" Ana de Armas - "Blondynka" Andrea Riseborough - "To Leslie" Michelle Williams - "Fabelmanowie" Michelle Yeoh - "Wszystko wszędzie naraz"

Najlepszy aktor drugoplanowy: Brendan Gleeson - "Duchy Inisherin" Brian Tyree Henry - "Causeaway" Judd Hirsh - "Fabelmanowie" Barry Keoghan - "Duchy Inisherin" Ke Huy Quan - "Wszystko wszędzie naraz"

Najlepsza aktorka drugoplanowa: Angela Basset - "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" Hong Chau - "Wieloryb" Kerry Condon - "Duchy Inisherin" Jamie Lee Curtis - "Wszystko wszędzie naraz" Stephanie Hsu - "Wszystko wszędzie naraz"

Najlepszy film międzynarodowy: "Na Zachodzie bez zmian" (Niemcy) "Argentina, 1985" (Argentyna) "Close" (Belgia) "IO" (Polska) "The Quiet Girl" (Irlandia)

Najlepszy scenariusz oryginalny: "Duchy Inisherin" "Wszystko wszędzie naraz" "Fabelmanowie" "Tar" "W trójkącie"

Najlepszy scenariusz adaptowany: "Na Zachodzie bez zmian" "Glass Onion: Na Noże" "Living" "Top Gun: Maverick" "Women Talking"

Najlepszy film animowany: "Guillermo del Toro: Pinokio" "Marcel The Shell With Shoes On" "Kot w butach: Ostatnie życzenie" "Morska bestia" "To nie wypanda"

Najlepsze zdjęcia: "Na Zachodzie bez zmian" "Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths" "Elvis" "Empire of Light" "Tar"

Najlepszy montaż: "Duchy Inisherin" "Elvis" "Wszystko wszędzie naraz" "Tar" "Top Gun: Maverick"

Najlepsze kostiumy: "Babilon" "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" "Elvis" "Wszystko wszędzie naraz" "Mrs. Harris Goes To Paris"

Najlepsza charakteryzacja: "Na Zachodzie bez zmian" "Batman" "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" "Elvis" "Wieloryb"

Najlepsza scenografia: "Na Zachodzie bez zmian" "Avatar: Istota wody" "Babilon" "Elvis" "Fabelmanowie"

Najlepsze efekty specjalne: "Na Zachodzie bez zmian" "Avatar: Istota wody" "Batman" "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" "Top Gun: Maverick"

Najlepszy dźwięk: "Na Zachodzie bez zmian" "Avatar: Istota wody" "Batman" "Elvis" "Top Gun: Maverick"

Najlepsza muzyka oryginalna: "Na Zachodzie bez zmian" "Babilon" "Duchy Inisherin" "Wszystko wszędzie naraz" "Fabelmanowie"

Najlepsza piosenka: "Applause" z filmu "Tell It Like a Woman" "Hold My Hand" z filmu "Top Gun: Maverick" "Lift Me Up" z filmu "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" "Naatu Naatu" z filmu "RRR" "This Is A Life" z filmu "Wszystko wszędzie naraz"

Najlepszy aktorski film krótkometrażowy: "An Irish Goodbye" "Ivalu" "Le Pupille" "Night Ride" "The Red Suitcase"

Najlepszy krótkometrażowy film animowany: "The Boy, the Mole, the Fox and the Horse" "The Flying Sailor" "Ice Merchants" "My Year of Dicks" "An Ostrich Told Me The World Is Fake And I Think I Believe It"

Najlepszy film dokumentalny: "All That Breathes" "All The Beauty And The Bloodshed" "Fire of Love" "A House Made of Splinters" "Navalny"

Najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny: "The Elephant Whisperers" "Haulout" "How Do You Measure a Year? "The Martha Mitchell Effect" "Stranger at the Gate"

