Oscary 2023. Poznaliśmy WYNIKI kategorii "najlepszy film międzynarodowy"! Co z "IO" Jerzego Skolimowskiego?

Jerzy Skolimowski z szansami na Oscara. "IO" robi prawdziwą furorę

Polscy fani Oscarów bardzo entuzjastycznie zareagowali na wieści o nominacji dla produkcji Jerzego Skolimowskiego. Mówiło się, że film wymieniany jest jako jeden z faworytów w kategorii dla "najlepszego filmu międzynarodowego", w którym na szansę na wygraną walczyły również obrazy: "All Quiet on the Western Front" z Niemiec, "Argentina, 1985" z Argentyny, "Close" z Belgii oraz "The Quiet Girl" z Irlandii.