Elegancka Miley Cyrus zadaje szyku na czerwonym dywanie

Oscary 2025 to jedna z najważniejszych chwil w świecie filmu, przyciągająca uwagę zarówno widzów, jak i twórców. Tegoroczne rozdanie wyróżnia się podejściem do zrównoważonego rozwoju oraz różnorodnością nominacji, co odzwierciedla ogólnoświatowe trendy kulturowe. W związku z tym coraz większą uwagę przywiązuje się do społecznej odpowiedzialności twórców.