Oscary 2021: Oto NAJDROŻSZE kreacje, które gwiazdy miały na sobie na czerwonym dywanie

Water 24 min. temu zgłoś do moderacji 1 2 Odpowiedz

Chyba bym była w stanie uszyć i zaprojektować coś lepszego i to bez jaj za o wiele mniej! Najzabawniejsze jest to jak walczą o te kiecki przed tymi imprezami, które bo to jest taka umowa pomiędzy projektantami i celebrytkami. Która ma największe szanse na wygrane, a która najlepiej zareklamuje, jaką jest obecna wartość rynkowa aktorki i wtedy tworzą się listy i umowy pomiędzy tym całym towarzystwem, a żeby ktoś nie był w tej samej kiecce lub zbyt podobnej i wiele razy aktorka nie ma aż tak wiele do powiedzenia bo liczy się kasa i to co ona sama zarobi na tym show, że aby maluczcy się cieszyli. Tak samo jest z fryzjerami i makijażystami, umawiają się o pół roku wcześniej, ale najczęściej z takimi którzy pracują w sklepach typu Neiman Marcus, Saks fifth