Oskarżyła Romana Polańskiego o gwałt. Dziś prosi o oczyszczenie go z zarzutów i pozuje w objęciach reżysera... (FOTO)

Ofiara Romana Polańskiego staje w jego obronie. Zaskakujące słowa Samanty Geimer

To, co zaszło między mną a Polańskim, nigdy nie było dla mnie wielkim problemem. Nawet nie wiedziałam, że to było nielegalne, że ktoś może za to zostać aresztowany. Fakt, że zrobiliśmy z tego wielką sprawę, strasznie mi ciąży. Ciąży mi to, że muszę ciągle powtarzać, że to nie było nic wielkiego - zapewniała żonę Polańskiego Samanta Geimer.