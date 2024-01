Osobliwa wymiana zdań Wojtka Goli i jego młodszej o 15 lat partnerki HITEM SIECI! "Jak oni się dogadują?!" (WIDEO)

xxxxxxxxxxxxx... 51 min. temu zgłoś do moderacji 18 11 Odpowiedz

ale co tu widzę, same po prostu geniusze na tym pudelku! Ja w wieku 19, czy ile ona tam ma lat, też nie odpowiedziałabym na pytanie- kto zasługuje na tytuł kobiety roku, dołączając do tego jeszcze lekki stres przed kamerą, a widać, że go odczuwa. Jesteście żałośni. W ogóle co w tym śmiesznego, że wojtek jej nie słyszły? Powiedziała wyraźnie. Mnie to śmieszy tylko dlatego, że widzę tu sytuację z życia codziennego mojego, nie widzę w tym żadnej głupoty. Może wy teraz, naraz odpowiedzcie sobie na pytanie- kto zasługuje na miano kobiety roku i DLACZEGO. Wg mnie w Polsce nikt, szczególnie patrząc na aspekt czołowych nazwisk związanych z unicef, a milczących i udających, że nic się nie dzieje.