Osowiała Jennifer Lopez celebruje Dzień Matki z 14-letnią córką (ZDJĘCIA)

Gdy w marcu minionego roku okazało się, że Jennifer Lopez i Alex Rodriguez rozstali się, fani zaczęli ubolewać nad losem niemającej szczęścia w miłości idolki. Nie musieli jednak jej długo współczuć, ponieważ wkrótce okazało się, że znów jest zakochana. I to nie w byle kim, bo w dawnej miłości - Benie Afflecku. Od tamtej pory możemy więc oglądać, jak uczucie pary, która potrzebowała niemal dwóch dekad na zrozumienie co do siebie czuje, kwitnie na nowo.