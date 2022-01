Stylowa Jennifer Lopez buszuje po sklepach z 13-letnią córką (ZDJĘCIA)

Efka 11 min. temu zgłoś do moderacji 7 2 Odpowiedz

ta dziewczynka bardzo niekorzystnie wygląda z tymi okularami i fryzurą. Gdyby była wyszykowana, umalowana, uczesana jak jej mama, zupełnie inaczej by wyglądała. Widocznie nie chce i ma to wszystko gdzieś. No i dobrze!