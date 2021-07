Jennifer Lopez i Ben Affleck nie szczędzą sobie czułości na jachcie w Saint Tropez (ZDJĘCIA)

BARBARAKATARZ... 22 min. temu zgłoś do moderacji 14 7 Odpowiedz

Ładnie wyglądają i fajnie że do siebie wrócili, ale mogliby się trochę opamiętać przed obiektywami choćby Ben ze względu na swoją byłą żonę Jennifer Garner, która pomimo ciągłych jego zdrad i i pijaństwa cały czas mu pomagała wyjść z nałogu no i ze względu na ich dzieci... Mnie byłoby przykro patrzeć cały czas jak portale rozpisują się o miłości do byłej albo nie chciałabym widzieć swojego ojca jak wpycha język do gardła jakiejś innej kobiecie.. Lubię ich oboje ale to trochę przesada, jakby wręcz na pokaz. Jen nigdy tak się nie zachowywała przed kamerami czy obiektywami z wcześniejszymi partnerami a teraz .. zawsze szanowała w miarę swoją prywatność zresztą Ben tak samo (w necie trudno znaleźć zdjęcia jak się migdalą z innymi partnerami), a teraz zachowują się jakby mieli w dup*pi*e to co pomyślą ich bliscy i inni ludzie.. dziwne to i jak dla mnie trochę niesmaczne ... co za dużo to niezdrowo