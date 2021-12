52-letnia Jennifer Lopez promuje kosmetyki autorskiej marki, prezentując twarz BEZ MAKIJAŻU (ZDJĘCIA)

XXX 12 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Z autorskich marek gwiazd to moge z czystym sumieniem polecic Fenty Beauty Rihanny- genialne, zaje****, wymiata! Haus Labs Gagi okej porządne. Ale z dala od Rare Beauty Seleny i od Rem Ariany Grande- takiej kaszany to jeszcze swiat nie widzial. Pozatym z zagranicznych marek polecam Pat McGrath, Nataszę Denonę. Szarlotta Tilbury to moim zdaniem jakies drogie, przereklamowane, nieporozumienie, jeden wielki shit, przerost formy nad treścią. A z naszych polskich- nadużywam Mexmo (Mexmo to musze miec zapas Nude Fantasy bo to najcudowniejsza paleta nude!) Affect i Tune, GlamShop uzywalam kiedy terazam już go dosyć, z wypuszczaniem nowosci pobil MUR. Z glamu to tylko sa 3 palety must have: Bohema, matowa Nude Mandala i Róża i Wiśnia DIM Agi Janoszki. Reszta palet z Glamu moglaby dla mnie nie istniec. Za to palety GS ze wspolprac ze Zmalo i ta ruda Doncelitta Abstrakcja czy jak jej tam- kaszana i tragedia.