Jennifer Lopez w cekinowym staniku prezentuje wyrzeźbiony brzuch na scenie (FOTO)

OK , tylko co ona I raperzy maja wspolnego z Rock n Roll’ em ??? Bylem w bodajze 2008 roku , na dwudniowym koncercie Rock n Roll hall of fame w Madison Square Garden na Manhattanie , i wtedy wystepowali wylacznie artysci zwiazani z muzyka rokowa . To byly super dwa dni , a furore zrobil Ozzie, podszedl do mikrofonu , i na powitanie krzyknał - what’s up mather f….rs !!!! Sala eksplodowała !!!