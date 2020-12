Jennifer Lopez zarzeka się: "NIGDY NIE MIAŁAM BOTOKSU!"

Zobacz także: Polskie gwiazdy, które przyznały się do botoksu

Aktualnie J. Lo szykuje się do premiery autorskich kosmetyków do pielęgnacji skóry. Z tej okazji udzieliła wywiadu na Zoomie, w którym przekonuje, że jej uroda jest w stu procentach naturalna.

Nigdy nie miałam botoksu. Nie jestem tego typu osobą. Nie mam nic przeciwko ludziom, którzy to robią, ale to nie dla mnie. Bardziej interesuje mnie naturalne podejście do pielęgnacji skóry. Chcę, aby moje produkty działały. Chcę, żeby był w nich kwas hialuronowy. Chcę tworzyć rzeczy, które działają, aby nie musieć w pewnym momencie iść pod igłę. Nie mówię, że pewnego dnia tego nie zrobię, ale dotąd jeszcze tego nie zrobiłam - zarzeka się gwiazda.