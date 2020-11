People's Choice Awards: Jennifer Lopez wybrana "IKONĄ 2019 roku"

Maximus 45 min. temu zgłoś do moderacji 11 2 Odpowiedz

Pudel - z nazwą tego portalu to trafiliście w dychę. Gromadzą się tu niemal same "psy" co widać w komentarzach. Wystarczy że ktoś żyje inaczej niż one, ma inne poglądy, wygląd - już wyją i szczekają. Niezły cyrk :D