Wystylizowana Jennifer Lopez wygina się podczas sesji z GIGANTYCZNĄ różową torebką (ZDJĘCIA)

Ostatnie lata były dla Jennifer Lopez szczególnie łaskawe. W 2019 roku zagrała jedną z głównych ról w docenionej przez krytyków filmie Ślicznotki, za którą zdobyła nawet nominację do Złotego Globu. Celebrytka zaręczyła się z ukochanym Alexem Rodriguezem. W lutym tego roku Lopez w duecie z Shakirą wystąpiła natomiast w przerwie 54. finału Super Bowl, co dla wśród muzyków uznawane jest za szczególne wyróżnienie.

Ostatnie miesiące Lopez spędziła podobnie jak większość - na domowej izolacji. Przymusową kwarantannę wokalistka często umilała sobie, nagrywając TikToki z ukochanym, dbała też o edukację pociech. Od jakiegoś czasu życie Jen zdaje się jednak wracać do celebryckiej normy. Kilka tygodni temu celebrytka i jej narzeczony zostali przyłapani na randce w restauracji, niedawno, spacerując po Hollywood, Lopez za pomocą markowej torebki namawiała za to rodaków do głosowania.