Jennifer Lopez i Shakira na Super Bowl Halftime Show 2020

Jak co roku Super Bowl przyciągnęło przed telewizory miliony widzów na całym świecie. Tradycyjnie równie dużo emocji co same rozgrywki wzbudzał występ podczas Halftime Show. Dla wielu artystów koncert ten jest prawdziwym zaszczytem, a zarazem pełnym presji sprawdzianem ich umiejętności. Do tej pory przerwę w rozgrywkach umilały widzom takie legendy sceny jak m.in. Prince, Michael Jackson, Madonna czy Lady Gaga.