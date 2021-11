Jennifer Lopez bez makijażu i zawadiacki Ben Affleck wysiadają z prywatnego odrzutowca w LA (ZDJĘCIA)

asia 10 min. temu zgłoś do moderacji 3 8 Odpowiedz

Ludzie czy wy wiecie że dziś całkowicie powaznie mówi się o zbliżającej się wojnie i kiepskim przygotowaniu Polski? Nasi politycy szczególnie obecni odpuścili politykę międzynarodową oraz przygotowania do przyszłych konfliktów. Wielu mówi, że NATO być może wcale nam nie pomoże. Możemy liczyć tylko na siebie i na naszych polityków! Proszę posłuchajcie Bartosiaka, piszcie na TT do dziennikarzy czy polityków aby poruszali te tematy, aby pokazywali dowody na sensowne przygotowania. Wojna Amerykańsko Chińska wisi na włosku, wtedy USA porzuci wschodnią Europę, bedziemy całkowicie odsłonięci od wschodu. Nikt nam nie pomoże, tak jak nie pomagali w 39. Naciskajcie na dziennikarzy i polityków. To już nie są czasy pokoju jak przez ostatnie 30 lat. Niech inwestują w bezpieczeństwo, CPK, innowacje, naukę. To nie celebryci was obronią ludzie!!!