Ostatnia szansa na pojednanie? Eksperci odczytali, co książę Harry powiedział do księcia Williama w kaplicy św. Jerzego

aga 12 min. temu zgłoś do moderacji 13 3 Odpowiedz

Bo Megan myśli że Harry jest szczęśliwszy z dala od dworu, a jego to mimo że ma więcej luzu boli oddalenie od rodziny. On kochał wojsko i był przyzwyczajony do tego całego protokołu tylko jej to nie pasowało i to ona dla niej się poświęcił. Ale z czasem może mieć do niej żal. Kobiety nie rozumieją że jak zabronią mężom tego co jest ich pasją to ich ranią i mogą stracić, nie ważne czy to wędkowanie, szachy czy służba narodowi.