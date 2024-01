Ostatnia żona Hugh Hefnera GORZKO wspomina ich SEKS: "Naoliwiona i w pełni przećwiczona sekwencja wydarzeń"

Ironia 1 godz. temu zgłoś do moderacji 86 6 Odpowiedz

Jestem poruszona jej wyznaniem. Kto by się spodziewał, że kruchy i zjechany życiem i nałogami prawie 90letni staruszek NIE będzie bogiem sesku? No kto? Nic dziwnego że kobieta była w szoku. Była niewinna, naiwna, niedoświadczona. Nic o nim nie wiedziała, nie znała jego, jego przeszłości, po prostu pokochała go czystą, bezinteresowną miłością, naturalną wobec panów o 60 lat starszych i jakoś tak z zaskoczenia i podstępem wymanewrował ją w ślub. No to co mogła zrobić, co? Przecież nie miała żadnego wyjścia, żadnych innych perspektyw! Musiała znosić te katusze wbrew sobie. Była ofiarą!