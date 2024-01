Ostatnia żona Hugh Hefnera ujawnia BOLESNĄ prawdę o życiu w willi Playboya. Pleśń, depresja i godzina policyjna

Hugh Hefner przez wiele lat uchodził za bożyszcze kobiet, którego liczne doświadczenia łóżkowe były spełnieniem najdzikszych fantazji wielu mężczyzn na całym świecie. Z perspektywy założyciela "Playboya" faktycznie mogło to tak wyglądać. Rzeczywistość blondwłosych "króliczków" wiodących wystawne życie u boku starszego od nich o 5-6 dekad bogacza nie rysowała się jednak w tak różowych barwach, jak było to kreowane w poświęconych im programach reality.

Od śmierci potentata branży erotycznej we wrześniu minie już 7 lat. Jego dawne "podopieczne" w dużej mierze poczuły ulgę, zdobywając się na upublicznienie wielu traumatycznych zajść, do jakich dochodziło w słynnej Rezydencji Playboya uchodzącej za synonim luksusu. Opisy niektórych sytuacji przyprawiają o dreszcze na całym ciele...

Ostatniej żonie Hugh Hefnera rozwiązał się język. Ujawniła bolesne fakty na temat założyciela "Playboya"

Niektórzy mogliby powiedzieć, że celebrytka w ten sposób zrekompensowała sobie wiele krzywd, jakie wyrządził jej Hugh Hefner. Wszystkie bolesne doświadczenia oraz kulisy ostatnich lat życia biznesmena zostały zebrane i spisane w formie książki, która ujrzy światło dzienne w przyszłym tygodniu. Fragmenty "Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself" trafiły już jednak do sieci.