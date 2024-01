OSTRZEGAMY: Aneta Glam zagrała w rumuńskiej komedii! Wcieliła się w postać odzianej w lateks uwodzicielki z pejczem (WIDEO)

Aneta "Glam" Kurp dała się poznać szerszej publiczności dzięki programowi "Żony Miami" , w którym to pokazywała swoje luksusowe życie u boku starszego o dwie dekady miliardera. Mieszkająca za oceanem Polka doskonale wykorzystała swoje "pięć minut" i szturmem wdarła się do kolorowego świata show-biznesu. Choć TVN-owski program z jej udziałem doczekał się zaledwie jednego sezonu, rezolutnej blondynce udało się na dłużej pozostać w blasku fleszy. Przez ostatnie miesiące o 50-latce dyskutowano głównie w kontekście jej soczystych dram z Caroline Derpienski . Całkiem niedawno po stronie 23-latki stanęła Justyna Gradek .

Obecnie widzowie TVN 7 mogą podziwiać smykałkę Anety Glam do rozkręcania celebryckich waśni w nowym reality show "Królowa przetrwania" . Dumna mieszkanka Miami musiała na planie programu rozstać się z telefonem i sprostać licznym wyzwaniom - a to wszystko w głębi dżungli i w towarzystwie mniej lub bardziej znanych koleżanek. Mało kto wie, że 50-latka swego czasu sprawdziła się też jako aktorka...

Aneta Glam wystąpiła w rumuńskiej komedii gangsterskiej!

Zanim Polacy poznali Anetę Glam dzięki "Żonom Miami", aspirująca celebrytka wystąpiła w pewnej interesującej produkcji. Jej nazwisko widnieje w obsadzie rumuńskiej komedii kryminalnej, wyprodukowanej w 2020 roku przez Netflixa. Akcja filmu rozgrywa się rzecz jasna na Florydzie. "Miami Bici" to historia Iona i Ilie, dwójki młodych ludzi z małego, mrocznego miasta w Rumunii, którzy wybierają się do Miami w środku zimy, aby spełnić swój "amerykański sen" i szybko się wzbogacić. Przeprowadzka do raju robi się jednak mniej bajkowa, gdy okazuje się, że ich nowy szef jest gangsterem.