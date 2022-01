Ostrzegamy: Marianna Schreiber WYDAJE KSIĄŻKĘ! "Dedykuję ją każdej osobie, która w siebie nie wierzy. Dedykuję ją SWOJEMU MĘŻOWI"

Iommi 19 min. temu zgłoś do moderacji 11 1 Odpowiedz

Pani Marianna jest Osobą, która tylko i wyłącznie szuka poklasku. Jej ckliwe historie są adekwatne do sytuacji. Uchodźcy, lextvn, prawa kobiet, veto Dudy. Wszystko, aby klikalność wzrosła. Przy każdym kolejnym problemie można być pewnym, że będzie się z nim utożsamiać. Gdy światła gasną zaczyna mówić o osobistym cierpieniu. Ważne żeby nie zapomnieć o tej Pani. Na początku byłem jej fanem. Łudziłem się, że jest to Osoba szczera i prawdziwa. Niejednokrotnie zapraszała do pytań na swoim instagramie po hasłami; bez tabu, itd. Zadawałem Jej kilkakrotnie pytanie, czy zdradziła kiedyś męża, jak było z przeprosinami za tęczową torebkę, dlaczego dopiero teraz. Żadne z moich pytań, zaznaczę, pod hasłem bez tabu, nie zostało zamieszczone. Marianna wybiera tylko klakierskie wypowiedzi a trudne pytania „bez tabu” ograniczają się do poziomu: czy robiła Pani sobie usta. Najlepsze jest to, że próbowałem zadać pytania „bez tabu” w komentarzach. Efekt? Zostałem zbanowany. Kim zatem jest Pani Marianna? Osobą manipulującą emocjami innych Osób. Jej atencja ogranicza się do własnej Osoby. Pragnienie zostania zauważoną jest tak silne, że gotowa jest mówić źle o swojej Rodzinie. Nie jestem tzw. fanem PiSu, ale w tym przypadku bardzo Mężowi współczuję. Ciekawe z czego Pani się utrzymuje? Z pieniędzy Męża? Tych splamionych? Na koniec jedyne moje pytanie, które nie pozostało pominięte: Marianno, z czego się utrzymujesz? Gdzie pracujesz? Odpowiedź: nie pracuję w zawodzie. Tyle i aż tyle.