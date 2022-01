Marianna Schreiber WALCZY NA ULICY z ministrem Czarnkiem: "Ktoś, kto nie pracował w oświacie, NIE MA POJĘCIA, co tam się dzieje"

Tym razem Marianna Schreiber postanowiła przyłączyć się do ogólnopolskich protestów przeciw nowelizacjom, które próbuje przepchnąć przez Sejm Minister Edukacji Przemysław Czarnek . Polityk planuje zwiększyć rolę kuratorów w nadzorze polskiego szkolnictwa.

Schreiber wyszła we wtorek na ulicę, aby wraz z ogromną częścią pracowników oświaty wyrazić swoje niezadowolenie postępowaniem polityka. Jak sama przyznaje w zamieszczonym na Instagramie oświadczeniu, sama była niegdyś nauczycielem. Zdaje więc sobie znakomicie sprawę z tego, ile krzywdy może wyrządzić "lex Czarnek".

Z całym szacunkiem do pana ministra Czarnka. Osoby, które nie miały nic wspólnego z pracą w oświacie, nie mają pojęcia, co tam się dzieje. Dzisiaj staję w obronie moich byłych kolegów i koleżanek, nauczycieli, rodziców i dzieci, wiedząc, jak było im ciężko wtedy i wiedząc, jak jest im ciężko teraz. Mam nadzieję, że będzie ten projekt odrzucony i trzymam za to szczerze kciuki - wydeklamowała na środku ulicy Marianna.