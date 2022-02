Oszałamiająca Penelope Cruz promuje nowy film w dwóch kreacjach Chanel (ZDJĘCIA)

Nawet silny hiszpański akcent nie powstrzymał Penelope Cruz przed zrobieniem spektakularnej kariery w Hollywood. Po latach bycia zaszufladkowaną jako "egzotyczna ślicznotka" ambitnej aktorce udało się przekonać filmowców, że ma do zaoferowania znacznie więcej niż tylko zapierającą dech w piersiach urodę . O ogromnym sukcesie 47-latki może świadczyć Oscar za kreację w filmie "Vicky Cristina Barcelona", a także tegoroczna nominacja do pożądanej statuetki za najlepszą rolę pierwszoplanową w obrazie "Matki równoległe" Pablo Almodovara.

Cruz ma teraz pełne ręce roboty. Na wielkim ekranie zadebiutuje wkrótce obraz "Boscy", w którym aktorka pojawiła się obok Antonio Banderasa. Gwiazda jest obecnie pochłonięta promocją obrazu, co przekłada się na spore zapotrzebowanie na spektakularne kreacje. W poniedziałek 47-latka musiała zaliczyć konferencję prasową oraz premierę nowego filmu. Na obu wydarzeniach zaprezentowała dwie różne kreacje z metką Chanel. Najpierw pozowała na ściance we fioletowej sukience legendarnego francuskiego domu mody, do której dobrała czarne sandałki na koturnie. Później przebrała się we wzorzystą, czarno-białą kreację. Zmianie uległa również jej fryzura - styliści "wyczarowali" Penelope gęstą grzywkę.