"Oszpecona" Linda Evangelista wraca na wybieg po 15 LATACH! (ZDJĘCIA)

Linda Evangelista pozwała firmę odpowiedzialną za zabieg na 50 milionów dolarów. W końcu udało jej się zamknąć ten rozdział swojego życia i powoli wrócić do tego, co kocha najbardziej - pracy przed aparatem. Na przestrzeni ostatnich miesięcy modelka pojawiła się na okładce Vogue'a, mogliśmy też podziwiać ją w kampanii Fendi. Do układanki brakowało już tylko pokazu na żywo. To życzenie również zostało spełnione przez włoską markę dóbr luksusowych.