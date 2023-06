Oszuści WYŁUDZAJĄ PIENIĄDZE od fanów Edyty Górniak. Gwiazda grzmi: "Ja nie robię takich rzeczy!"

Gość 35 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

Serio, jest ktoś kto się na to złapał? Przecież to nawet po polsku nie jest dobrze napisane. Po co szkoły, po co edukacja, po co rozwaga i głowa jeśli wystarcza dwa słowa - gwiazda i daj. Strach pomyśleć co ci ludzie będą robić na starość, gdy umysł podobno już nie ten .. Ale czy dla nich może być gorzej, zaliczą " na wnuczka" ?