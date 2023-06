Edyta Górniak jednak chce "rozwodu kościelnego" z Dariuszem Krupą? "Nie stoi za tym żaden mężczyzna"

Edyta Górniak była przeciwna zagłębianiu się w procedurę "rozwodu kościelnego"

Nie mam na to cierpliwości, to jest jakaś długa procedura i podobno spowiadanie się księżom, co robiło się z mężem, to w ogóle never. Te procedury są długie i podobno niezbyt przyjemne, nie służy mi to, nie mam na to czasu, To jest tak samo, jak z tym podziałem majątku - mówiła pod koniec maja Edi.