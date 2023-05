Edyta Górniak o rozstaniu z Dariuszem Krupą i utracie majątku. "Przez pół roku po rozwodzie wszystkie pieniądze szły do niego"

Edyta Górniak wspomina rozwód z Dariuszem Krupą

Po rozwodzie, Edyta Górniak zrezygnowała z walki o majątek

Chciałabym, ale nie mam na to cierpliwości, to jest jakaś długa procedura i podobno spowiadanie się księżom, co robiło się z mężem, to w ogóle never. Te procedury są długie i podobno niezbyt przyjemne, nie służy mi to, nie mam na to czasu, To jest tak samo, jak z tym podziałem majątku. (...) Myślałam o tym: że pójdę do sądu, spędzę w tych sądach może cztery lata, będę wracała do tych samych historii, szukała dokumentów, dowodów, nie po to się rozwiodłam, żeby żyć przeszłością. Uznałam, że nie będę walczyć o te zakrwawione pieniądze.