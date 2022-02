"Oszust z Tindera" PRZERYWA MILCZENIE po dokumencie Netfliksa! Chce "opowiedzieć historię ze swojej perspektywy"...

Simon Leviev, o którego losach opowiada nowy dokument Netfliksa "Oszust z Tindera", najwyraźniej poczuł się wywołany do tablicy. Na jego instagramowym profilu już zablokowano komentarze, a on sam prosi teraz, aby widzowie "otworzyli umysły i serca"... Jesteście ciekawi, co ma do powiedzenia?