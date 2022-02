Okładki "Harper’s Bazaar", paryskie wybiegi mody oraz nieudana kariera na YouTube. Oto nowa dziewczyna "oszusta z Tindera"! (ZDJĘCIA)

moj nik 21 min. temu zgłoś do moderacji 6 10 Odpowiedz

Wszyscy się oburzają a co ta za wielka różnica między nim a typowym casanovą, który okłamuje kobiety, śpi z kim popadnie itd? Ile dziewczyn się na takie rzeczy nabrało? On oprócz tego prosił je o pieniądze a one same z siebie dawały licząc że jest bogaty. A jak by miliarder, którym one dały pieniądze ich nie oddał to też miałybyście pretensje? Dawały mu po ćwierć miliona dolarów zapożyczając się w dziesiatkach banków - na twarz!!! Kurcze, to nawet w rodzinie trzeba podpisywać umowy a nie pozyczać od tak, a co dopiero gościowi którego się zna kilka-kilkanaście mieisęcy przez internet. Nie podpisały umowy pożyczki to mają za swoje. Tak się podnieciły, że "miliarder" na nie zerknął że mózg poszedł w kąt. PS> tak wygląda świat i prawo tu niewiele może