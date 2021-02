Oto Eve Hewson, gwiazda serialu "Co kryją jej oczy" i córka Bono. Ma w sobie "to coś"?

29-letnia Eve Hewson ma już na koncie kilka ról, w tym w głośnym serialu "The Knick". Podobna do ojca?

Memphis Eve Hewson urodziła się 7 lipca 1991 roku w Dublinie, jako jedna z czwórki dzieci Bono i Ali Hewson , z którą muzyk tworzy szczęśliwe małżeństwo już od 40 (!) lat. Po ukończeniu St. Andrew's College w Dublinie Eve wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie podjęła się nauki na New York University.

Pierwszą poważną rolą Hewson była ta w filmie The 27 Club, w którym zagrała, gdy miała zaledwie 17 lat. Później aktorce udało się zwrócić uwagę producentów swoja kreacją zbuntowanej nastolatki w obrazie Wszystkie odloty Cheyenne'a, co zaowocowało udziałem w głośnym serialu The Knick z 2014 roku opowiadającym o wprowadzaniu pionierskich metod przez lekarzy na początku XX wieku.