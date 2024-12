Oto jurorzy nowego "You Can Dance"! W składzie m.in. aktor i znana piosenkarka: "Będą kłótnie, ale i przytulasy"

To nie hejt, ale co ma wspólnego z technikami tańca Mery Spolsky? Jak zawodowo taniec ma ocenić aktor? Zna wszystkie figury, style, wie tyle co wie Czarna Bamba? Błagam. Raperka? I co będzie oceniać? Balet? I co powie: Niezły styl, fajnie. Nie mój klimat, ale super. No to jest ta merytoryka? Jedyną osobą która naprawdę wie coś o tańcu tam to Daniel. Jest tancerzem, jeździ na zawody, turnieje. Ale czy zna się na nowoczesnym? Bardzo żal, że coraz mniej doceniani są zawodowcy. Cię co maja wiedze, mają na to papiery, potrafią rozłożyć czyiś występ na czynniki pierwsze. Jak Iwona Pavlović np. Okej, to nie jest turniej, tylko show. Ale jako widza - bardzo bym się chciała też czegoś dowiedzieć o tańcu. A nie opinii: Fajny występ.