Popularne show wraca do TVN! Stacja przejęła swój stary format od TVP

Wielki szok, wściekłość oraz niedowierzanie wśród dziennikarskich funkcjonariuszy i dygnitarzy TVN! Otóż 6. sierpnia 2024 prestiżowy, słynny dziennik brytyjski Financial Times (światowa potęga w tematyce gospodarczej, biznesowej i finansowej) opublikował obszerny artykuł o tym, że amerykański koncern medialny Warner Bros. Discovery ma zamiar sprzedać część swoich aktywów - w związku z tym, że od czasu utworzenia w 2022 roku grupy WBD jej kurs giełdowy spadł o prawie 70 procent. WBD to między innymi HBO, CNN, studia filmowe Warner Bros, prawa do gier o Harrym Potterze i...... grupa TVN. Financial Times stwierdza, że po długich debatach w kierownictwie WBD PIERWSZE DO SPRZEDAŻY ma być polskie TVN!!! Ale będzie bałagan w TVN i rządzie Tuska, bo przecież TVN to od zawsze propagandowa tuba Platformy Obywatelskiej, Donalda Tuska, genderyzmu, LGBT, klimatycznego szaleństwa itd.! Najwygodniej byłoby dla rządu „uśmiechniętej Polski” przystąpić do przetargu, wydać te kilka/ kilkanaście miliardów złotych (całkowicie przecież zbędnych w budżecie 2024!) i przejąć TVN jako dodatkową, wielką pomoc medialną, obok takiej samej ideologicznie TVP. Tyle, że za kilka lat nastąpi zmiana rządów w Polsce i propagandowy wiatr tej nowej TVN może zacząć wiać dokładnie w przeciwnym kierunku. Jest jednak o WIELE WIĘKSZY problem! Otóż wróbelki w NASDAQ i w ogóle w wielkim biznesie USA ćwierkają, że największy obecnie wróg „cywilizowanego świata”, sponsor Donalda Trumpa, czyli..... Elon Musk też będzie chciał kupić TVN! On jest w stanie przebić każdą ofertę finansową, no może oprócz Bezosa i Gatesa. Również Węgrzy przymierzają się do kupna TVN. Szykuje się Armagedon dla zatrudnionych w TVN i w rządzie koalicji 13. grudnia! Zbliżają się Czterej Jeźdzcy Apokalipsy...