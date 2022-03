Oto koreańska influencerka, która NIE ISTNIEJE. Chwali się podróżami i zarabia KOSMICZNE pieniądze... (ZDJĘCIA)

Ojav 41 min. temu zgłoś do moderacji 31 0 Odpowiedz

To pokazuje jak to cale influencerstwo oglupia ludzi. Śledzą czyjes sztuczne życie. Nic dziwnego więc ze stworzono sztuczna influencerke. Jakie to ma znaczenie czy ona istnieje naprawdę? To postać, produkt, który się sprzedaje obserwatorom.