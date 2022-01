Duńska influencerka chwali się zdjęciami ogromnego ciążowego brzucha (FOTO)

Gabi 16 godz. temu zgłoś do moderacji 86 2 Odpowiedz

Ludzie serio? Tragiczna to jest śmierć matki z Częstochowy i jej dwóch nienarodzonych synków. To dopiero jest tragedia! Na zdjęciach tej pani widzę przede wszystkim ogrom miłości, szczęście, szacunek do ciała jaki rodzice przekazują swoim córkom. Ona urodziła zdrowe trojaczki, sama jest zdrowa, to wielkie szczęście. Fajnie się ogląda płaskie brzuszki tydzień po porodzie? No fajnie, ale nie każda kobieta tak wygląda. A jeśli dla kogoś najważniejszy jest wygląd, a nie bliskość, czułość, wsparcie i pomoc partnera... Owszem, wygląd się liczy, ale pomyślmy w jakich czasach żyjemy.