Oto Kynlee Heiman, 5-LETNIA MAŁA MISS i utytułowana "królowa piękności". Pokazała, jak wygląda BEZ MAKIJAŻU... (FOTO)

W mijających latach coraz więcej mówi się o tym, jak zgubny wpływ na dzieci ma zbyt wczesny start w świecie show biznesu. Dotyczy to oczywiście także konkursów piękności i choć eksperci podkreślają, że taka "zabawa" może się odbić na ich dorosłym życiu, to chętnych do udziału w podobnych przedsięwzięciach nadal nie brakuje. Na dorastanie w blasku fleszy żaliła się m.in. 16-letnia dziś Honey Boo Boo.