Honey Boo Boo ma już 15 lat. W "Teen Vogue" otwiera się na temat dzieciństwa: "Tak naprawdę nikomu nie ufam, więc NIE MAM PRZYJACIÓŁ"

Bo dzisiaj ludzie mają nierówno pod sufitem. Jak poznawalo się kiedyś kogoś to nikt nie patrzył na rodziców. Jedni byli bogaci i odpicowani inni biedni i zapuszczeni, jedni mieli starych rodziców jeszcze inni młodych, jeszcze inni przesadnie dbali o dzieci, a byli tacy co mieli je centralnie w d.pie. I człowieka to wogole nie interesowało bo matka to bo matka tamto. Co za chore czasy i ludzie. Kiedyś przy mnie matka mojej przyjaciółki opieprzala ja na cały regulator bo nie sprzatnela pokoju. I co, miałam z nią zerwać przyjaźń bo matka się na nią darła? Wogole mnie to nie obchodziło. Ona była fajna i nasza przyjaźń była nasza, a nie naszych rodziców. A znałam dzieciaki co miały fajnych rodziców, a same były pokręcone i nie miałam ochoty się z nimi zadawać. Tak samo wszyscy patrzyli na siebie i nikt nie analizował czyichś mamusiek ani tatuśków. Teraz zakompleksione baby rywalizują ze sobą bo są brzydkie, szpetne i niedouczone i wypuszczają na dzieci swoje kompleksy i rywalizację i nie pozwalają im się przyjaźnić z dziećmi kobiet ładniejszych i mądrzejszych od siebie. Co za chore klimaty.