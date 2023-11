Oto "najseksowniejsza babcia świata". Zdradziła sekret swojej wiecznej młodości (ZDJĘCIA)

Gina Stewart zyskała rozgłos kilka lat temu, kiedy internauci odkryli, że ta atrakcyjna blondynka z imponującym biustem jest nie tylko matką czworga dzieci, ale również babcią. W krótkim czasie Australijka zdobyła tytuł "najseksowniejszej babci na świecie" , co okazało się świetnym pomysłem na promocję jej nowego biznesu. Gina zyskała ogromną popularność na stronie Only Fans, gdzie publikuje "ekskluzywne materiały" dla swoich fanów. Na Instagramie zgromadziła imponującą liczbę 200 tysięcy obserwujących.

Gina Stewart postanowiła podzielić się swoimi sekretami na Instagramie, co jest jej ulubionym miejscem do komunikacji z fanami. Według niej, kluczem do wiecznej młodości jest odpowiednia dieta. Modelka przestrzega kilku prostych zasad. Każdego dnia, zazwyczaj przed lub po treningu, pije wodę kokosową. Unika cukru jak największego wroga, choć od czasu do czasu pozwala sobie na małe "grzeszki" w postaci czekolady. Przy tym podkreśla, że kluczowe jest zdrowe podejście do diety.