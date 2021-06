Oto NOWY UCZESTNIK "Tańca z gwiazdami"! To on zmierzy się na parkiecie z Oliwią Bieniuk

Bezoesan sodu 37 min. temu zgłoś do moderacji 31 2 Odpowiedz

Po co organizują jeszcze taniec z gwiazdami skoro w tym kraju nie ma już gwiazd, które można zaprosić. Ja tych ludzi, którzy są tam zapraszani w ogóle nie znam, nawet nie kojarzę więc co to za gwiazdy. A ta córeczka znanej aktorki to może najpierw coś by osiągnęła nim zaczną ją nazywać gwiazdą.