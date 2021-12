Oto piękna ukochana mistrza Formuły 1 - Maxa Verstappena! Kelly jest starsza o 9 lat i ma dziecko z INNYM kierowcą wyścigowym (ZDJĘCIA)

Hello 1 godz. temu zgłoś do moderacji 242 9 Odpowiedz

Po co piszecie o takich osobach ? Pudelek to teraz śmietnik. Wystarczy mieć Instagrama i już wypisujecie o takich ludziach ? Co wam się stało ?albo news z Wieniawa ,że wyjechala konturówka za usta -co już jest poniżej jakiejkolwiek krytyki ,albo o choince mariny a teraz to ? Wy nie macie skąd brać pomysłów na swoje posty ?