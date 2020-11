Sandra Dziwiszek SPOTYKA SIĘ z kierowcą Formuły 1 Nicholasem Latifim! Przyłapano ją na torze w Bahrajnie (ZDJĘCIA)

Wojciech i Marina Szczęśni od czterech lat tworzą szczęśliwe małżeństwo, niezmiennie ciesząc się ogromnym zainteresowaniem mediów. Pewnie mało kto pamięta, że przed ślubem z piosenkarką piłkarz związany był z inną rządną sławy pięknością, Sandrą Dziwiszek , która przed laty dzielnie walczyła o status celebrytki. Wcześniej niedoszła WAG słynęła z romansów z Wojciechem "Łozem" Łozowskim i Mrozem . O ile po rozstaniu ze Szczęsnym modelce odwidziała się "kariera" w show biznesie, po kilku latach ciągłych porównań do Szczęsnej o Sandrze znów zrobiło się głośno. Była Szczęsnego postanowiła publicznie zaapelować, aby nie porównywano jej do osoby, której "apogeum osiągnięć życiowych jest kupno nowej torebki".

W międzyczasie Dziwiszek zdążyła wyemigrować do Londynu, gdzie ukończyła studia prawnicze i z powodzeniem podbija branżę modelingową. Odkąd dziewczyna zarzuciła swojej następczyni "tani lans", tym samym doczekując się od niej "bloka" , brukowce przestały się rozpisywać na temat Sandry, która w spokoju mogła się zająć swoją "światową" karierą.

Dwa miesiące temu wieloletni fotograf i dziennikarz związany z F1 Kym Illman przygotowywał materiał związany z żonami i dziewczynami kierowców występujących w 2020 roku w Formule 1. To właśnie on skontaktował się z Polką, która potwierdziła mu, że spotyka się z Kanadyjczykiem . Para stara się jednak nie pokazywać razem publicznie.

Wygląda na to, że związek Dziwiszek i Latifiego powoli staje się coraz poważniejszy. Świadczy o tym fakt, że modelka była widziana w piątek na torze wyścigowym Grand Prix Formuły 1 w Bahrajnie, gdzie wspiera biorącego udział w zawodach ukochanego. Co ciekawe, ze względu na pandemię prawo wejścia na trybuny Baharajnie otrzymają tylko nieliczni członkowie rodzin, służby medyczne i techniczne. Tego dnia Dziwiszek miała na sobie elegancki, kraciasty zestaw składający się z kurtki i spódnicy, do którego Sandra dobrała czarny crop-top i sandałki.