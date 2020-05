Samara Weaving

Fabryka snów od zawsze ma to do siebie, że łaknie młodych, pięknych i zdolnych aktorek, które można obwołać chlubnym mianem "nadziei Hollywood" (i przy okazji symbolem seksu). Wiele wskazuje na to, że taki los niebawem spotka australijską piękność Samarę Weaving, której od początku kariery przypisuje się uderzające podobieństwo do Margot Robbie, a także Evy Green.