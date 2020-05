Sanah, nowa "nadzieja muzyki"

Branża muzyczna od zawsze ma to do siebie, że łaknie młodych, pięknych i zdolnych piosenkarek, które można obwołać chlubnym mianem** "nadziei popu". Wiele wskazuje na to, że taki los niebawem spotka pochodzącą z Warszawy **Zuzannę Jurczak, lepiej znaną pod pseudonimem Sanah. 22-latka od kilku tygodni szturmem podbija listy przebojów swoją piosenką Szampan. Utwór, w którym Zuzanna śpiewa o zawodzie miłosnym, nieoczekiwanie stał się wielkim hitem, a jego teledysk obejrzano już ponad 30 milionów razy.