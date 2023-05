Oto sekret szczupłej sylwetki Doroty Gardias. W końcu wyjawiła prawdę

toofat 1 godz. temu zgłoś do moderacji 195 2 Odpowiedz

W rok upasłam się z 70kg na 106kg... W ciągu 6miesięcy schudłam juz 28kg, mam 78kg. Nie da się opisać jak bardzo drastycznie mozna sobie w tak krótkim czasie obnizyć komfort życia, otyłość to istny koszmar i każdy otyły się ze mną w duchu zgodzi. Ale z drugiej strony w krótkim czasie można go sobie też znacznie podwyższyć. Trzymam kciuki za każdego kto zaczyna lub chce zacząć, nie odkładajcie tego na jutro, to nie ma sensu. Powodzenia :))