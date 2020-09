Klaudia Kaniewska walczy o miano "top model"

Jako że Dżoana zachwyciła się urodą Weroniki Kaniewskiej już na castingu online, modelce bardzo zależało na tym, by dziewczyna mogła pokazać się także Kasi Sokołowskiej, Marcinowi Tyszce i Dawidowi Wolińskiemu. Jak dowiedzieliśmy się z materiału poświęconego jej w programie, 19-latka pochodzi z Bydgoszczy i pasjonuje się jeździectwem. To mama przyprowadziła ją do stajni jako małą dziewczynkę - i od tego się zaczęło. Dziś pretendentka do miana modelki ma za sobą wiele sukcesów, m.in. złoty medal zdobyty na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.