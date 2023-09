Oto życie prywatne Kamila Grabary: sportowe sukcesy świętuje z narzeczoną. Wcześniej spotykał się z córką Kingi Rusin (ZDJĘCIA)

Media informują, że w życiu zawodowym Kamila Grabary może się wkrótce sporo zmienić. Duński portal ekstrabladet.dk donosi, jakoby polski zawodnik miał się obecnie szykować do transferu do VfL Wolfsburg, mając szansę stać się bramkarzem numer jeden z Bundeslidze. W lipcu 2021 roku zaczął grę w FC Kopenhadze, z którą wywalczył awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów.