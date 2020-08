"Lady" Julia Jaroszewska wraca z kolejnym wakacyjnym GNIOTEM i naklejką na podeszwie: "Nawet zimny szampan mnie dzisiaj NIE OSTUDZI"

Gdy już myśleliśmy, że rok 2020 nie jest w stanie zaskoczyć nas niczym więcej, swoje trzy grosze postanowiła dorzucić nagle Julia Jaroszewska , znana większości z Was jako była uczestniczka Projektu Lady, uwięziona w desperackiej walce o rozpoznawalność .

Podczas gdy wiele podopiecznych Małgorzaty Rozenek idzie do programu, aby dać sobie szansę na lepsze życie, Julka ewidentnie zgłosiła się na casting z zamysłem zbudowania dla siebie medialnej kariery. Poszło jej z tym raczej średnio. Z czasem dziewczyna zaczęła więc chwalić się w sieci efektami operacji plastycznych , a gdy i to nie pomogło, skupiła się na swej największej pasji, którą na nieszczęście dla naszych zmysłów jest śpiewanie.

Na początku roku informowaliśmy Was o premierze utworu Jaroszewskiej z gościnnym występem "królowej mafii" Słowikowej , który już wtedy był bardzo poważnym zawodnikiem w wyścigu o tytuł najgorszej polskiej piosenki 2020. Tym razem jednak Julka postanowiła przejść samą siebie i zgłębić tajniki jakże popularnego nurtu muzyki disco polo , czego efektem jest jej najnowsze dzieło zatytułowane Kogel Mogel (Imprezy nadszedł czas) .

Zarówno linia melodyczna jak i tekst piosenki do najciekawszych nie należą, postanowiliśmy więc skupić się na oprawie wizualnej pod postacią teledysku, po którego seansie nadal nie możemy opanować śmiechu. Do udziału w nagraniu Jaroszewska zaprosiła dawno niewidzianą Izabelę Kisio-Skorupę vel mamę Oli Kisio oraz wokalistkę (?) o pseudonimie Ramona. Wyszukiwarka serwisu YouTube jednak chyba nigdy o niej nie słyszała, przypuszczamy więc, że jest to artystka niszowa.