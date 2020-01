"Słowikowa" traci resztki godności w nowym teledysku "lejdi" Jaroszewskiej: "Uwiodłeś mnie BANDYCKĄ MIŁOŚCIĄ"

W przedstawionych scenkach możemy zaobserwować Monikę wpijającą brokatowe szpony w nagą pierś wytatuowanego mężczyzny. Zgadujemy, że to on obdarza "królową mafii" tytułową "bandycką miłością". Między kochankami dochodzi do intymnego zbliżenia, po czym przychodzi pora na rychłe zaślubiny. Nasza bohaterka jest jednak wyraźnie rozdarta między głosem serca a radami rozumu, co mają zapewne symbolizować częste zbliżenia na jej wyrażającą zatroskanie minę.