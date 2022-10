Pałac Buckingham podał OFICJALNĄ DATĘ koronacji króla Karola III!

Nick 40 min. temu zgłoś do moderacji 16 2 Odpowiedz

Wow, czyli " historia dzieje się na naszych oczach " cytując klasyka 😁 A tak serio to fajnie będzie zobaczyć tę ich legendarną koronację na żywo:korona, insygnia krolewskie, tron Edwarda Wyznawcy i " Zaaadok the Prieeest" 😁 Brytyjczycy są świetni w tego typu imprezach, więc pewnie będzie wow. I fajnie- Karol się wreszcie doczekał. Mam wrażenie że teraz wreszcie robi to do czego był przez całe życie przygotowywany i to wbrew paskudnej przeszłości.