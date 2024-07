Pałac Kensington wydał komunikat w sprawie księżnej Kate. Padła data jej publicznego wystąpienia

Kilka miesięcy temu Kate Middleton wycofała się z pełnienia królewskich obowiązków, co miało związek z planowaną operacją jamy brzusznej. Po fali domysłów ujawniono, że księżna zmaga się z chorobą nowotworową i pozostaje pod opieką lekarzy. Od tego czasu tylko raz pokazała się publicznie i miało to miejsce na paradzie Trooping the Colour w połowie czerwca.

Czy Kate Middleton pojawi się na finale Wimbledonu? Jest komunikat

Choć oficjalnie Kate nie wróciła do królewskich obowiązków, to wielu zadaje sobie pytanie, czy i kiedy znów pokaże się publicznie. Pod koniec czerwca królewska ekspertka twierdziła, że kolejne odstępstwo od przerwy w pełnieniu funkcji publicznych może mieć miejsce już wkrótce, bo przy okazji finału Wimbledonu. Od 2016 roku Middleton jest patronką All England Lawn Tennis and Croquet Club i wielką fanką tenisa.

Jej leczenie trwa i będzie trwało przez kilka następnych miesięcy, ale rozumiem, że jeśli będzie czuła się na siłach, chciałaby odwiedzić turniej tenisowy Wimbledon - jest patronem - cytowano słowa Emily Andrews na łamach "Grazii".

Wygląda na to, że faktycznie miała rację. W niedzielę 14 lipca będzie miał miejsce finał mężczyzn Wimbledonu, w którym zmierzą się Serb Novak Djoković i pochodzący z Hiszpanii Carlos Alcaraz. Pałac Kensington oficjalnie poinformował, że Kate weźmie udział w wydarzeniu i wręczy trofeum zwycięzcy.

Księżna Walii, patronka All England Lawn Tennis and Croquet Club, pojawi się na finale mężczyzn, aby przekazać zwycięzcy trofeum. Nie pojawi się natomiast na finale kobiet w sobotę. Książę William, jako prezes The Football Association w Wielkiej Brytanii, udaje się na finał Euro 2024 do Berlina - przekazano w komunikacie.

