Wiadomo, kiedy księżna Kate znów może POJAWIĆ SIĘ PUBLICZNIE. Królewska ekspertka podała datę

Księżna Kate znów pojawi się publicznie? Królewska ekspertka podała datę

Obecność księżnej na Trooping the Colour wywołała spore poruszenie, lecz pałac studzi emocje, twierdząc, że pojawienie się księżnej na urodzinach króla Karola nie powinna być interpretowana jako jej powrót do królewskich zobowiązań. Wygląda jednak na to, że 42-latka może już coraz częściej pojawiać się publicznie. Według królewskiej komentatorki Emily Andrews możliwa jest obecność Kate m.in. na Wimbledonie, który będzie trwał miejsce do połowy lipca. Warto dodać, że żona Williama już od kilku lat jest patronką All England Lawn Tennis and Croquet Club.